Бывший футболист сборной рассказал, почему «Крылья» не уволили тренера

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов», португальской «Бенфики», а также национальной сборной России Андрей Каряка прокомментировал положение в «Крыльях» главного тренера Игоря Осинькина.

«На Осинькине сейчас очень серьезная ответственность после всего того, что произошло. Насколько я знаю, в Самаре произошли серьезные изменения на уровне власти. Понятно, что нынешнее положение не очень всех устраивает. Но нужно понимать, что в футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали. Поэтому посмотрим, как все сложится в «Крыльях». Время покажет», — рассказал Каряка Legalbet.

«Крылья Советов» занимают в текущем сезоне Российской премьер-лиги после первого круга 12-е место с 12 очками, находясь прямо над зоной стыков за выживание в турнире. По ходу чемпионата пресса несколько раз отправляла Осинькина в отставку. Предполагалось, что клуб возглавит Сергей Игнашевич, уже вроде бы подбиравший себе штаб, однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев публично заявил, что специалист, которого любят болельщики, точно сохранит свой пост до конца сезона.

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