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Фетисов дал оценку натурализации канадских хоккеистов в России

Фетисов: пусть иностранные спортсмены получают российское гражданство

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов, дважды за свою карьеру выигрывавший Кубок Стэнли, положительно высказался о получении иностранными спортсменами паспортов Российской Федерации, а также о влиянии лимита на легионеров на развитие российских игроков.

«Пусть получают. Если они останутся гражданами страны, будут здесь жить, растить своих детей, то это хорошо. Любые ограничения — это возможность найти выход всякий раз. Надо собирать лучших, а не заниматься этими трюками. На самом деле это пример той же Национальной хоккейной лиги. Половина игроков местных, американских, остальные — европейцы», — приводит слова Фетисова Legalbet.

При этом специалист подчеркнул, что у сборных Канады и США остаются сильнейшие в мире сборные, хотя никаких искусственных ограничений в североамериканской лиге нет. По мнению Фетисова, конкуренция на самом высоком уровне только способствует прогрессу.

По ходу текущего сезона указом президента РФ Владимира Путина канадскому форварду московского «Динамо» Седрику Пакетту было присвоено российское гражданство, и он перестал считаться в Континентальной хоккейной лиге легионером.

Ранее французские фигуристы вырезали упоминание русских из песни про Распутина.

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