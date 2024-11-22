Врач предрек Овечкину сложности в погоне за Гретцки из-за перелома

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) зависит от состояния его здоровья. Слова специалиста приводит «ВсеПроСпорт».

«Как мы видим, уровень мастерства позволяет ему быть в числе лучших в мире. Не сомневаюсь, что он залечит травму и вернется, будет дальше забивать. Пожалуй, в этом сезоне из-за травмы тяжело будет побить рекорд, но в следующем он точно это сделает», — заявил он.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустил от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкину посоветовали уйти в политику.