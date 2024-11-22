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Овечкину посоветовали уйти в политику

Депутат Госдумы Свищев заявил, что Овечкин мог бы попробовать себя в политике

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Geoff Burke/Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «РБ Спорт» заявил, что капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин мог бы стать успешным политиком после завершения спортивной карьеры.

По его словам, 39-летний нападающий является большим патриотом России.

«Думаю, что в Будущем Овечкин мог бы стать политиком. Александр пользуется колоссальной популярностью у соотечественников. Уверен, что у него шикарное будущее. Хочется, чтобы этот великий спортсмен передал свою любовь к родине и свой опыт молодым россиянам. Ждем его дома!» — заявил Фетисов.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в Госдуме пообещали выдать Овечкину орден.

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