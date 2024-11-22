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Гонщики «Формулы-1» пожаловались на запах марихуаны на трассе Гран-при

Гонщики Колапинто и Перес пожаловались на запах марихуаны на трассе «Формулы-1»

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Аргентинский пилот «Уильямса» Франко Колапинто и мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес заявили, что почувствовали сильный запах марихуаны на трассе Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1». Об этом пишет RMC Sport.

«Что очень заметно на трассе, так это запах марихуаны на протяжении всей ночи. Я уже немного устал от этого. Об этом наверняка будут говорить все гонщики», — заявил Перес.

23 ноября на трассе состоится третья свободная практика, а также квалификация к самой гонке, которая состоится 24-го числа. Победителем второй свободной практики, которая состоялась 22 ноября, стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который показал время 1 минута 33,825 секунды. На втором месте расположился британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,011). Замкнул тройку лидеров его соотечественник из «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,190 секунды).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее российский гонщик Никита Мазепин назвал условие возвращения в «Формулу-1».

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