«Есть нюанс»: российский гонщик Мазепин назвал условие возвращения в «Формулу-1»

Российский гонщик Никита Мазепин заявил, что, скорее всего, он еще появится в «Формуле-1». Его слова приводит Autosport.com.ru.

«На 99% уверен, что вы меня в Формуле-1 увидите. Точно. Но, знаете, как в анекдоте, есть нюанс. Нюанс — в какой роли. Это оставлю на волю судьбы. Думаю, что уже вряд ли гонщиком. Это было уникальное время», — заявил россиянин.

Мазепин попал под санкции после начала СВО на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке, отказавшись также от сотрудничества с «Уралкалием». Европейский суд наложил на Никиту санкции и впоследствии трижды продлевал их. Затем ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Мазепина. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе, в связи с чем Мазепин принял решение обжаловать это. В марте 2024 года с него были сняты санкции.

Ранее российская пловчиха получила нейтральный статус.