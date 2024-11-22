Дзюба попал в стартовый состав «Акрона» на матч с «Рубином»

Казанский «Рубин» и тольяттинский «Акрон» назвали стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). С первых минут в поединке сыграет нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Дзюба, Хубулов.

Поединок состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

После 15 туров национального первенства «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. В активе казанской команды на три очка больше, она идет на седьмой позиции.

В следующем матче «Рубин» на выезде сразится с московским ЦСКА. Игра пройдет 30 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. За четыре дня до этого, 26-го числа, казанская команда также сыграет с армейцами, но в рамках Кубка России. «Акрон» в 16-м туре РПЛ 30 ноября примет дома «Оренбург». Матч начнется в 14:00 мск.

Ранее Артему Дзюбе предрекли карьеру тренера.