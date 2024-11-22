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Спорт

Первый матч второго круга: «Рубин» принимает «Акрон» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Рубин» — «Акрон». ОНЛАЙН

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Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
22 ноября 19:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.

18:55

А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:

Волков, Савичев, Эсковаль, Витор, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:

Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго круга Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Акрон» из Тольятти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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