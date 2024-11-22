Встречу обслуживает бригада арбитров с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга.
А вот стартовый состав тольяттинского «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Волков, Савичев, Эсковаль, Витор, Димоски, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Данилин, Хубулов, Дзюба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов:
Ставер, Нижегородов, Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче второго круга Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Акрон» из Тольятти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.