«Не думаю, что злой умысел»: чемпион мира о моменте, где Овечкин сломал ногу

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко признался, что не видит злого умысла в действиях хоккеиста Джека Макбэйна, в столкновении с которым российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил перелом ноги. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Не думаю, что там был какой-то злой умысел. Чисто игровой момент, просто так сложилось. Там не было никакого умысла у игрока соперника», — сказал Терещенко.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустил от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкину посоветовали уйти в политику.