Стали известны пары 1/4 финала Лиги наций

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась церемония жеребьевки Лиги наций.

В четвертьфинале турнира друг против друга сыграют Нидерланды и Испания, Хорватия и Франция, Дания и Португалия, а также Италия и Германия.

В стыковых матчах между дивизионами А и В сойдутся Украина и Бельгия, Турция и Венгрия, Австрия и Сербия, а также Греция и Шотландия.

В стыковых матчах между дивизионами В и С сыграют сборные Косово и Исландии, Болгарии и Ирландии, Армении и Грузии, а также Словакия и Словения.

В стыковых матчах между дивизионами С и D встретятся национальные команды Гибралтара и Латвии, а также Мальта и Люксембург.

Четвертьфиналы Лиги наций и стыковые игры пройдут в марте 2025 года. Полуфиналы и финал Лиги наций состоятся в июне 2025 года.

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