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Овечкина могут лечить в России после перелома ноги

Врач «Динамо» Конов: мы обсуждаем вопрос лечения Овечкина в России

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Isaiah J. Downing/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после перелома может пройти курс лечения в России. Об этом сообщил старший врач московского «Динамо» Валерий Конов в комментарии «Матч ТВ».

«А не исключено! Сейчас обсуждаем этот вопрос. Но сложность в том, что Овечкин под контрактом с «Кэпиталз». И если клубные врачи скажут, что Сашу в Россию не отпускают, а будут лечить сами — мы с этим ничего не сделаем», — заявил специалист.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру.

По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Российский хоккеист пропустил от четырех до шести недель.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Овечкину посоветовали уйти в политику.

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