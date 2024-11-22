Байден забыл название чемпионов НБА на их чествовании

Президент США Джо Байден допустил оговорку во время произнесения торжественной речи в честь баскетболистов клуба «Бостон Селтикс», ставших победителями плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году.

На традиционном приеме в Белом доме глава государства уточнил у присутствующих, какой клуб они представляют.

«Добро пожаловать в Белый дом. Я не знаю никого из этих парней у себя за спиной. Чемпионы НБА 2024 года, «Боллз»... Вы же «Селтикс», да? «Бостон Селтикс», — заявил Байден.

В финальной серии плей-офф НБА «Бостон» оказался сильнее команды «Даллас Маверикс» — серия завершилась со счетом 4:1. Самым ценным игроком сезона стал сербский центровой Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». MVP финальной серии стал защитник «Бостона» Джейлен Браун.

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