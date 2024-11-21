Иностранный баскетболист рассказал о представлении о России в мире

Американский защитник баскетбольного клуба «Зенит» Дуэйн Бэйкон заявил, что чувствует себя в России комфортно, а также о том, что у многих людей в мире неправильное представление о стране. Об этом он заявил в интервью Okko Спорт.

«Большинство людей в мире имеют неправильное представление о России. Конечно, я слышал о политических нюансах... Но вообще, я уже приезжал сюда на матч с «Зенитом» в составе «Монако». Плюс мои хорошие знакомые говорили, что в России здорово. Только холодно», — заявил Бэйкон.

29-летний Бэйкон перешел в «Зенит» осенью 2024 года. В этом сезоне он провел 15 матчей, в которых набирает в среднем по 16,8 очков.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» занимает второе место, одержав 13 побед в 15 встречах. Возглавляет таблицу московский ЦСКА (14-1).

В следующем матче петербургский клуб сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 29 ноября, команды выйдут на паркет в 19:00 по московскому времени.

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