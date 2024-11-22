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Агент Овечкина: он вернется в той же форме, что была в начале сезона

Агент Овечкина пообещал, что хоккеист наберет прежнюю форму после перелома ноги

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Seth Wenig/AP

Глеб Чистяков, агент капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард сумеет вернуться на уровень игры, который у него был до перелома ноги.

В текущем сезоне до полученной травмы 39-летний россиянин оформил 15 голов.

«Уверен, что он подготовится и вернется в той же форме. После травмы Саша вернется на тот же уровень, который он задал в начале сезона», — заявил Чистяков.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

Ранее «Динамо» опубликовало заявление о переломе ноги у Александра Овечкина.

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