Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы две причины преображения Овечкина в текущем сезоне

Комментатор Майков: Овечкин так хорош, потому что меньше был в медиа летом

close
Rob Gray/Reuters

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил причины мощного начала сезона со стороны Александра Овечкина.

«Причина преображения, думаю, в первую очередь, это предсезонка и меньшее количество, скажем так, медийной активности в Москве. Потому что летом 23-го присутствие Ови в медиа просто зашкаливало, и он элементарно за время своего отпуска как еще один рабочий сезон здесь отпахал на всяких мероприятиях и прочих вещах. Поэтому, думаю, именно меньше активности здесь в Москве летом, плюс более тщательная именно функциональная подготовка в межсезонье. Это во-первых. Ну, и во-вторых, сам «Вашингтон», который в этом году не представляет из себя вот этого вот унылое, скучное зрелище, что в том году. То есть играет команда, и когда вокруг тебя играют все, сам ты не играть не можешь, учитывая все мастерство Овечкина, которое в принципе от него никуда не делось», — считает Майков.

В 18 проведенных матчах в текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин оформил 25 (15+10) очков и возглавляет гонку снайперов лиги. После полученного капитаном перелома ноги в последней игре против «Аризоны», где он оформил дубль, «Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо» (1:2).

Ранее сообщалось, что россиянин за рекордный срок набрал 900 очков в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами