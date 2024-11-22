Названы две причины преображения Овечкина в текущем сезоне

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил причины мощного начала сезона со стороны Александра Овечкина.

«Причина преображения, думаю, в первую очередь, это предсезонка и меньшее количество, скажем так, медийной активности в Москве. Потому что летом 23-го присутствие Ови в медиа просто зашкаливало, и он элементарно за время своего отпуска как еще один рабочий сезон здесь отпахал на всяких мероприятиях и прочих вещах. Поэтому, думаю, именно меньше активности здесь в Москве летом, плюс более тщательная именно функциональная подготовка в межсезонье. Это во-первых. Ну, и во-вторых, сам «Вашингтон», который в этом году не представляет из себя вот этого вот унылое, скучное зрелище, что в том году. То есть играет команда, и когда вокруг тебя играют все, сам ты не играть не можешь, учитывая все мастерство Овечкина, которое в принципе от него никуда не делось», — считает Майков.

В 18 проведенных матчах в текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин оформил 25 (15+10) очков и возглавляет гонку снайперов лиги. После полученного капитаном перелома ноги в последней игре против «Аризоны», где он оформил дубль, «Вашингтон» потерпел поражение от «Колорадо» (1:2).

Ранее сообщалось, что россиянин за рекордный срок набрал 900 очков в НХЛ.