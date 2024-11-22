Сборной России предрекли выход из группы на чемпионате Европы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «Матч ТВ» заявил, что сборная России сумела бы квалифицироваться в плей-офф Евро-2024, если бы была допущена до участия в отборочном турнире.

По его словам, текущий состав национальной команды обладает высоким потенциалом.

«Этой команде вполне по силам выйти из группы без каких‑либо проблем. Уверен, рано или поздно так и будет», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

В финале чемпионата Европы 2024 года Испания обыграла Англию со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ранее сообщалось, что Пеп Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити».