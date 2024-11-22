«Динамо» опубликовало заявление о переломе ноги у Овечкина

Пресс-служба московского «Динамо» в социальных сетях опубликовала пост, в котором пожелала капитану команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в кратчайшие сроки вернуться на лед после появления официальной информации о переломе ноги у 39-летнего россиянина.

«Легендарный воспитанник хоккейного «Динамо» пропустит остаток 2024 года из-за травмы. Ты вернешься сильнее, Ови! Верим в тебя!» — говорится в заявлении бело-голубых.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее агент Овечкина рассказал о его состоянии после перелома ноги.