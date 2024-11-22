Агент Овечкина рассказал о его состоянии после перелома ноги

Глеб Чистяков, агент капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард вскоре начнет реабилитацию после перелома ноги.

«Самочувствие нормальное, он будет готовиться и восстанавливаться. Ничего страшного, это спорт, такое случается», — заявил Чистяков.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее сообщалось, что россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.