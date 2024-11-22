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Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке бомбардиров сезона-2024/25.

В прошедшем матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» 27-летний нападающий записал на свой счет результативную передачу. После 19 матчей текущего сезона в активе Капризова стало 34 очка — 13 заброшенных шайб и 21 голевая передача. Вместе с ним первую строчку в списке бомбардиров НХЛ делит нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. На третьей позиции располагается форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (31 очко).

Матч «Эдмонтон Ойлерз» — «Миннесота Уайлд» завершился победой гостевой команды со счетом 5:3.

«Миннесота» одержала третью победу в четырех последних матчах регулярного чемпионата НХЛ. Команда идет на втором месте в Западной конференции, набрав 29 баллов после 19 встреч. «Эдмонтон» потерпел третье поражение в четырех последних играх. Команда выступает также на «Западе» и идет на восьмом месте, имея на семь очков меньше соперника.

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