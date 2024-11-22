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Овечкину после перелома ноги пожелали вернуться еще в более лучшей форме

Форвард «Вашингтона» Уилсон верит, что Овечкин вернется сильнее после перелома

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что надеется на скорейшее восстановление капитана Александра Овечкина после перелома ноги. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Алекс играет уже 20 лет, проводя каждую смену силовые приемы против других игроков. Он силовой форвард, возможно, лучший снайпер, играющий так жестко. Это впечатляет. Я уверен, что он вернется еще сильнее», — заявил Уилсон.

В ночь на 23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее был назван хоккеист, который заменит Александра Овечкина в первой тройке «Вашингтона».

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