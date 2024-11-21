В «Вашингтоне» рассказали о настроении Овечкина после полученной травмы

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал о настроении капитана команды россиянина Александра Овечкина после полученной травмы. Слова хоккеиста приводит журналистка Сэмми Сильбер в социальных сетях.

«У Алекса хорошее настроение. Он сказал, что вернется в самое ближайшее время», — заявил Уилсон.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее Роман Ротенберг рассказал об общении с Овечкиным после травмы.