Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остается в английском клубе.

«Горожане» объявили о продлении контракта с 53-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года с возможностью продления еще на год.

8 ноября сообщалось о том, что он может возглавить сборную Бразилии.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года, до этого он работал в «Барселоне» (2008-2012) и «Баварии» (2012-2016). Его часто считают одним из величайших тренеров всех времен, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Гвардиола — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити». Он является единственным тренером в истории, который выиграл требл два раза — последний раз он сделал это в сезоне-2022/23, когда «горожане» выиграли Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

В турнирной таблице национального первенства «Манчестер Сити» занимает вторую позицию, набрав 23 очка. В следующем туре АПЛ «Сити» сразится с «Тоттенхэмом». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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