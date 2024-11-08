Стал известен один из вариантов продолжения карьеры тренера Гвардиолы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что бразильцы проявляют серьезный интерес к наставнику. Старт сборной Бразилии в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года получился очень тяжелым. Команду покинул Фернандо Динис Силва. Сменивший его Доривал Жуниор провалился на Кубке Америки 2024, где сборная Бразилии еле вышла из группы, а затем вылетела от Уругвая на первой же стадии плей-офф.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 23 очка. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», имея в активе 25 баллов. На третьей строчке идет «Ноттингем Форест», имея в активе 19 очков.

В следующем матче АПЛ «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном». Встреча состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 очко.

Ранее «Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в чемпионате Англии.