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Стал известен один из вариантов продолжения карьеры тренера Гвардиолы

Сборная Бразилии хочет пригласить Гвардиолу на пост главного тренера

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает The Athletic.

Источник утверждает, что бразильцы проявляют серьезный интерес к наставнику. Старт сборной Бразилии в отборочном турнире к Чемпионату мира 2026 года получился очень тяжелым. Команду покинул Фернандо Динис Силва. Сменивший его Доривал Жуниор провалился на Кубке Америки 2024, где сборная Бразилии еле вышла из группы, а затем вылетела от Уругвая на первой же стадии плей-офф.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 23 очка. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», имея в активе 25 баллов. На третьей строчке идет «Ноттингем Форест», имея в активе 19 очков.

В следующем матче АПЛ «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Брайтоном». Встреча состоится 9 ноября. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии. В прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 очко.

Ранее «Арсенал» и «Ливерпуль» не выявили победителя в чемпионате Англии.

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