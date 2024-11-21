В Госдуме предостерегли желающего стать депутатом бойца ММА

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на желание бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона стать депутатом. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Человеку нужно объяснить и рассказать. Может он передумает, когда узнает об ограничениях. Какие? Он вообще не сможет за границу выезжать, вообще никуда! Санкции или нет, без разницы, они роли никакой не играют», — заявила Журова.

Ранее Монсон назвал победу Дональда Трампа на выборах в США плюсом для России.

«Он бизнесмен, он мыслит как бизнесмен. Хочет делать бизнес, в том числе и с Россией, хочет улучшить отношения. Спорт — это тоже бизнес, так что можно ждать, что он будет налаживать отношения и в этом направлении», — сказал боец.

В мае 2023 года Монсон отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

Ранее Монсон назвал лучшего бойца всех времен.