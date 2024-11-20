Боец ММА Монсон назвал лучшего бойца всех времен

Боец смешанных боевых искусств (ММА), депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон назвал лучшего, по его мнению, бойца всех времен. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Если говорить о UFC, то Джонс — однозначно лучший, но если говорить об ММА в целом, то для меня лучший Федор Емельяненко, потому что он дрался 12 лет без поражений в тяжелом весе», — заявил Монсон.

Джон завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 4 марта 2023 года, победив в бою за пояс Сирила Гана. В своей карьере в смешанных единоборствах боец одержал победу в 28 поединках и потерпел всего одно поражение.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок без признан несостоявшимся.

В мае 2023 года Монсон отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

Ранее сообщалось, что Емельяненко намерен провести боксерский поединок в 2025 году.