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Боец ММА Монсон назвал лучшего бойца всех времен

Монсон: Джонс — лучший боец всех времен в UFC, а в целом в MMA — Емельяненко

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Vse42.ru

Боец смешанных боевых искусств (ММА), депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон назвал лучшего, по его мнению, бойца всех времен. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Если говорить о UFC, то Джонс — однозначно лучший, но если говорить об ММА в целом, то для меня лучший Федор Емельяненко, потому что он дрался 12 лет без поражений в тяжелом весе», — заявил Монсон.

Джон завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 4 марта 2023 года, победив в бою за пояс Сирила Гана. В своей карьере в смешанных единоборствах боец одержал победу в 28 поединках и потерпел всего одно поражение.

4 февраля 2023 года состоялся последний на данный момент бой Емельяненко. Он проиграл американцу Райану Бейдеру. Бой завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА россиянин провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений. Еще один поединок без признан несостоявшимся.

В мае 2023 года Монсон отказался от гражданства США. Он заявил, что не согласен с политикой, которую ведут США. Также он заявил, что теперь его мысли и его будущее связаны только с Россией.

Ранее сообщалось, что Емельяненко намерен провести боксерский поединок в 2025 году.

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