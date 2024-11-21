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Президент Федерации борьбы России рассказал о поддержке иностранцев после введения санкций

Мамиашвили: одними из первых россиян поддержали после санкций МОК американцы

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о поддержке иностранцев после введения Международным олимпийским комитетом (МОК) санкций. Слова главы ФСБР приводит РИА Новости.

«Мировое борцовское сообщество довольно монолитно, и во главу всегда ставились вопросы не политического толка. Это и отношения между людьми, и дружба, и уважение. И неслучайно одними из первых, кто нас поддержал, были американцы», — заявил Мамиашвили.

25 сентября с российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира.

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