Медведев обратился к завершившему карьеру Надалю

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к завершившему карьеру испанцу Рафаэлю Надалю. Слова спортсмена приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Хотел бы выразить свою благодарность за те годы, что мы провели вместе. Сначала я наблюдал за тобой по телевизору, а затем играл против тебя. Надеюсь, наши матчи доставляли тебе такое же удовольствие, как и мне. Ты – настоящая легенда этого вида спорта», — заявил Медведев.

О своем решении завершить профессиональную карьеру 38-летний испанский теннисист объявил 10 октября, опубликовав соответствующий пост в социальной сети X с благодарностями.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (2-е место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

Ранее Медведев заявил, что не чувствует удовольствия от тенниса.