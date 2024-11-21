Стало известно, кто заменит российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в первой тройке. Об этом сообщает журналист Том Гулитти в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что на время травмы россиянина заменит канадец Эндрю Манджапане.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 21 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

В своей карьере Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее тренер «Вашингтона» назвал случайной травму Овечкина.