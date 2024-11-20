Главный тренер «Вашингтона» рассказал, случайна ли травма Овечкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что травма российского нападающего Александра Овечкина не была умышленной. Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на JunksRadio.

«Это было неудачное столкновение. Я пересматривал этот момент — Макбэйн потерял контроль над своим катанием, но не думаю, что этот контакт был умышленным. Овечкин точно не закончил сезон. Пока его статус «с недели на неделю», — заявил Карбери.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.