Тренер российских биатлонистов назвал виновных в отсутствии патронов

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у европейских спортсменов также есть недостаток патронов. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое», — заявил он, добавив, что вся Европа работает против России.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Александр Тихонов рассказал, куда нужно отправить ответственных за нехватку патронов.