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Олимпийский чемпион оценил ситуацию с нехваткой патронов у биатлонистов

Экс-биатлонист Тихонов: отправил бы ответственных за нехватку патронов в Магадан

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с нехваткой патронов у российских биатлонистов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Была бы моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан», — заявил Тихонов. Он также отметил, что необходимо избавиться от «чиновничьего беспредела», чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Тихонов рассказал, поможет ли Дональд Трамп российскому спорту.

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