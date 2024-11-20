Олимпийский чемпион оценил ситуацию с нехваткой патронов у биатлонистов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с нехваткой патронов у российских биатлонистов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Была бы моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан», — заявил Тихонов. Он также отметил, что необходимо избавиться от «чиновничьего беспредела», чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Тихонов рассказал, поможет ли Дональд Трамп российскому спорту.