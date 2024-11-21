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Стал известен новый клуб хоккеиста, которого хотели подарить

Хоккеист Галимов перешел из СКА в «Авангард»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Нападающий Эмиль Галимов перешел из петербургского СКА в омский «Авангард» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

«Хоккейный клуб СКА благодарит Эмиля за время, проведенное в Петербурге и желает удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении армейцев.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Галимов не провел ни одного матча.

Ранее СКА хотел отдать хоккеиста в «Барыс» бесплатно в рамках дружбы России и Казахстана. Этот переход позволил бы петербургскому клубу сократить зарплатную ведомость на ₽40 млн. 27 сентября стало известно, что КХЛ запретила этот переход.

В сезоне-2024/25 СКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 37 очков за 29 игр. «Авангард» идет десятым на Востоке — в активе команды 22 балла за 26 встреч.

Ранее был назван новый возможный участник КХЛ.

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