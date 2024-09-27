Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КХЛ запретила дарить хоккеиста в казахстанский клуб в рамках дружбы стран

КХЛ запретила СКА подарить Галимова «Барысу» в рамках дружбы России и Казахстана

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запретила переход нападающего СКА Эмиля Галимова в казахстанский «Барыс». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Согласно регламенту лиги, более трех игроков не могут перейти из одного клуба в другой в течение сезона. Ранее из СКА в «Барыс» перешли защитник Никита Камалов и вратарь Юхан Маттссон. Третьим игроком засчитали нападающего Дамира Жафярова, несмотря на то, что он начинал прошлый сезон в «Ак Барсе» и заканчивал в «Авангарде». Сейчас он травмирован.

«Этот пункт абсурден, он нарушает право человека на труд. Он также ущемляет интересы и «Барыса», и самого Галимова, который хотел бы выступать за эту команду», — заявил один из игроков лиги, который остался без клуба.

СКА хотел отдать Галимова в «Барыс» бесплатно в рамках дружбы России и Казахстана. Этот переход позволил бы петербургскому клубу сократить зарплатную ведомость на ₽40 млн.

Ранее капитан СКА заявил, что пошел на понижение зарплаты ради подписания Энтони Деанджело.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами