КХЛ запретила дарить хоккеиста в казахстанский клуб в рамках дружбы стран

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запретила переход нападающего СКА Эмиля Галимова в казахстанский «Барыс». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Согласно регламенту лиги, более трех игроков не могут перейти из одного клуба в другой в течение сезона. Ранее из СКА в «Барыс» перешли защитник Никита Камалов и вратарь Юхан Маттссон. Третьим игроком засчитали нападающего Дамира Жафярова, несмотря на то, что он начинал прошлый сезон в «Ак Барсе» и заканчивал в «Авангарде». Сейчас он травмирован.

«Этот пункт абсурден, он нарушает право человека на труд. Он также ущемляет интересы и «Барыса», и самого Галимова, который хотел бы выступать за эту команду», — заявил один из игроков лиги, который остался без клуба.

СКА хотел отдать Галимова в «Барыс» бесплатно в рамках дружбы России и Казахстана. Этот переход позволил бы петербургскому клубу сократить зарплатную ведомость на ₽40 млн.

Ранее капитан СКА заявил, что пошел на понижение зарплаты ради подписания Энтони Деанджело.