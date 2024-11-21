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Стало известно, что может помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

Глава IIHF Тардиф: травмы могут помешать Овечкину побить рекорд Гретцки

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф считает, что травмы могут помешать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Его слова приводит РИА Новости.

«Он должен побить этот рекорд, но травмы могут помешать ему это сделать», — заявил Тардиф.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 21 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

В своей карьере Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, кто заменит травмированного Овечкина.

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