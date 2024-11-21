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В «Зените» ждут трудный матч с «Оренбургом»

Тренер «Зенита» Семак о матче с «Оренбургом»: нас ждет непростой выезд

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак признался, что ждет сложный матч против «Оренбурга» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

«Всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждет непростой выезд», — заявил он.

Поединок состоится в Оренбурге 23 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 12:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

В 15-м туре Российской премьер-лиги петербургский клуб в выездном поединке обыграл грозненский «Ахмат», встреча завершилась со счетом 2:1. «Оренбург» в гостевом матче проиграл махачкалинскому «Динамо», игра закончилась с результатом 1:2.

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