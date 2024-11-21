Овечкину предсказали, когда он побьет рекорд Гретцки

Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет сложно побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в текущем сезоне. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коровкин.

«Очень сложно быть на одном высоком уровне на протяжении всего сезона. Это справедливо даже для такого выдающегося спортсмена, как Александр Овечкин. Всегда держать такую высокую планку непросто, особенно если учесть, что Александр уже не столь молод, как в начале своей карьеры. Поэтому, откровенно говоря, мне кажется, что в этом сезоне он может не достичь рекорда, но, возможно, у него все получится в следующем сезоне.

Ему, безусловно, проще благодаря тому, что боссы клуба нашли ему отличных партнеров, которые играют непосредственно на его результативность. Однако, если мы учтем даже такую вещь, как травма, после которой требуется время для полного восстановления, становится очевидным, что достичь рекорда в этом году будет чрезвычайно сложно.

В связи с этим, я глубоко убежден, что рекорд будет побит именно в следующем году. Благодаря таланту и усилиям Александра, это событие станет триумфом. Напоследок, хочу пожелать Александру скорейшего восстановления и возвращения на лед в полной силе», — заявил Коровкин.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Александр пропустит из-за этой травмы несколько игр.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее Коровкин заявил, что игрок «Юты» Макбэйн неумышленно нанес травму Овечкину.