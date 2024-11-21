Экс-арбитр КХЛ объяснил, почему не наказали игрока, травмировавшего Овечкина

Эпизод в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ютой» и «Вашингтон Кэпиталз», в котором лидер «столичных» Александр Овечкин получил травму, не требовал наказания для нанесшего ему повреждение Джека Макбэйна. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коровкин.

«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конек Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы.

Также важно отметить, что никакого нарушения правил, требующего удаления, не было допущено, и судьи правильно сделали, что не стали никого удалять с площадки. Резонанс, возникший после этого инцидента, связан с тем, что в эпизоде оказался звездный игрок, Александр Овечкин.

В НХЛ лига высоко ценит своих звезд и игроков, и никто целенаправленно травмировать другого не станет. Хоккеисты обладают высоким уровнем мастерства и прекрасно понимают, что такое хоккей. Они дорожат репутацией и проявляют уважение к игрокам калибра Александра Овечкина. Поэтому любое предположение о намеренности таких действий является необоснованным», — считает эксперт.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Александр пропустит из-за этой травмы несколько игр.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее тренер «Вашингтона» Карбери сообщил, что 21 ноября будут известны сроки возвращения Овечкина на лед.