Президент ФНЛ оценил вероятность переносов матчей из приграничных с Украиной регионов

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ), занимающейся проведением соревнований в Первой и Второй лигах чемпионата России по футболу, Наиль Измайлов рассказал о возможности переносов матчей команд, базирующихся в приграничных с Украиной регионах.

«Перенос матчей из приграничных регионов в другие города? Курский «Авангард» и так уже играет в Орле. Надеюсь, они скоро вернутся на свой домашний стадион к своим болельщикам», — рассказал Измайлов ODDS.ru.

20 ноября стыковой матч между брянским «Динамо» и омским «Иртышом» был остановлен из-за угрозы ракетной атаки. После примерно часовой паузы, когда игроки команд ожидали в подтрибунном помещении, игра была возобновлена и завершилась нулевой ничьей. Ответная встреча пройдет 24 ноября в Омске.

С августа «Авангард» из Курска проводит домашние встречи в Орле из-за сложной обстановки на границе с Украиной.

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