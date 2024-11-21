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«Почем нынче любовь к Родине»: Губерниев возмутился, что игрокам платят за вызов в сборную

Комментатор Губерниев возмутился, что игрокам платят за вызов в сборную России

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Пресс-служба ТНТ

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале возмутился после появления информации о том, что российские игроки получают выплаты за вызов в национальную команду.

«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят? Почем нынче любовь к Родине?» — написал он.

20 ноября издание «РБ Спорт» опубликовало комментарий главного секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова, который высказался на эту тему.

«Каждый футболист, который вызывается, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. <...> Эта сумма меньше $5 тысяч? Конечно, очень сильно меньше», — указал Митрофанов.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее в РФС рассказали подробности о матче России и Уругвая.

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