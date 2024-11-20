В РФС рассказали подробности о матче России и Уругвая

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что подтверждения проведения матча между сборными России и Уругвая на бумаге пока нет. Его слова приводит «Советский спорт».

«Мы даем комментарии, когда подписываем документы. Мы говорим о договорённости, когда уже подписаны соответствующие соглашения. Пока договорённости на бумаге нет», — заявил Дюков.

20 ноября президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил, что договоренность о проведении товарищеского матча между национальными сборными в 2025 году достигнута.

Сборная Уругвая в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) располагается на 14-м месте. Сборная России идет на 34-й позиции.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от международных турниров. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0, а 19 ноября обыграла Сирию — 4:0.

Ранее стал известен еще один возможный соперник сборной России по футболу.