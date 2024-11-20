Стало известно, получают ли футболисты деньги за игру в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов раскрыл, какие выплаты получают футболисты, вызванные в сборную России в период отсутствия официальных соревнований. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Каждый футболист, который вызывается, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются. <...> Эта сумма меньше $5 тысяч? Конечно, очень сильно меньше», — указал Митрофанов.

В рамках ноябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча — с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее стало известно, сколько стран выступают за возвращение России на официальные турниры.