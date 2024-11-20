Захарян не сыграет в матче Кубка Испании

Полузащитник сборной России и испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который восстановился после травмы, не попал в заявку команды на матч Кубка Испании против «Хове Эспаньол». Об этом клуб из Испании сообщил в социальных сетях.

Матч Кубка страны между «Реалом Сосьедад» и «Хове Эспаньол» состоится 21 ноября. Он должен был пройти 31 октября, но дважды переносился из-за наводнения в Испании.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Полузащитник сыграл в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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