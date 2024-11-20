В «Гавре» отреагировали на возможный переход Кузяева в «Зенит»

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер рассказал, что российский полузащитник Далер Кузяев не хочет возвращаться в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он не хочет туда переходить», — заявил Бодмер.

О том, что руководство «Зенита» рассматривает вопрос возвращения Кузяева уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет купить защитника казанского «Рубина».