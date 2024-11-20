«Краснодар» хочет купить защитника казанского «Рубина»

Серебряный призер прошлого сезона и лидер Российской премьер-лиги нынешнего сезона «Краснодар» планирует зимой оформить покупку защитника казанского «Рубина» и молодежной сборной России Ильи Рожкова, сообщает Legalbet.

В контракте игрока прописаны отступные, и быки, по инсайдерской информации, готовы активировать пункт о выкупе. В то же время «Рубин» в ближайшее время предложит футболисту новое соглашение с увеличением зарплаты в надежде сохранить его в своем составе.

Рожков в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 16 встреч во всех турнирах, забив в них два мяча и оформив одну голевую передачу. 14 из них были в Российской премьер-лиге, где на счету 19-летнего футболиста 1+1. Рожков дебютировал на элитном уровне в прошлом сезоне, сыграв в РПЛ в 18-ти играх, в которых забил один мяч и сделал два голевых паса и занял с командой восьмое место. В текущем сезоне «Рубин» располагается на седьмой строчке по итогам первого круга, имея 19 очков в активе.

Действующий контракт Рожкова рассчитан до лета 2027 года.

Ранее стало известно, сколько стран выступают за возвращение России на официальные турниры.