Стал известен результат прерванного матча Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Косово техническое поражение в матче группового турнира Лиги наций против команды Румынии.

Уже в компенсированное ко второму тайму время футболисты косовской команды приняли решение покинуть поле из-за провокаций, которые устраивали фанаты румынской сборной. Болельщики начали скандировать «Сербия, Сербия».

В матче возникла пауза, румынские футболисты оставались на поле, дожидаясь решения арбитра, который дал свисток, посчитав встречу прерванной командой гостей.

По ходу матча стороны не отметились голами, на момент возникшей остановки на табло был зафиксирован счет 0:0. Румынская команда с 18 баллами заняла первое место в группе 2 Лиги С, а сборная Косово набрала 12 очков и сыграет стыковые матчи за выход в Лигу B.

Сборные встречались в сентябре 2023 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, и тогда поединок также был прерван из-за румынских фанатов, которые вывесили баннер «Косово — это Сербия».

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