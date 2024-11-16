Дубль Роналду помог Португалии разгромить Польшу в матче Лиги наций

Сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Польши в пятом туре группового этапа Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Драгау» в Порту, завершилась со счетом 5:1. Все голы были забиты во втором тайме. На 59-й минуте счет открыл Рафаэль Леау. На 72-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, на 80-й отличился Бруну Фернандеш, а на 83-й — Педру Нету. На 87-й минуте Роналду оформил дубль. На 89-й минуте гол престижа для поляков забил Доминик Марчук.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португалия и Польша выступают в лиге А группе 1 вместе с национальными сборными Хорватии и Шотландии. После пяти сыгранных матчей португальские футболисты возглавляют турнирную таблицу квартета, набрав 13 баллов. Польша идет на третьем месте, команда набрала четыре балла.

Следующий, заключительный матч группового этапа сборная Португалии проведет в гостях против соперников из Хорватии. Игра состоится 18 ноября, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:45 по московскому времени. Поляки свой заключительный поединок сыграют с шотландской сборной в тот же день. Их встреча начнется также в 22:45 мск.

Ранее «Зенит» проиграл клубу Моуринью в товарищеском матче.