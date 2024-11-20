Олимпийский чемпион: травма не станет для Овечкина проблемой

Травма для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не станет большой проблемой. Об этом в комментарии LiveResult.ru заявил трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Алексей Терещенко.

«Не думаю, что это станет для него проблемой. Он все-таки будет тренироваться и поддерживать форму. Тренеры в «Вашингтоне» будут с ним работать, да, и нужно понять, что там за травма», — сказал Терещенко.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.