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В Минспорта придумали новый способ финансирования российского спорта за счет букмекеров

В Минспорта предложили распределять целевые отчисления букмекеров через фонд

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matimix/Shutterstock/FOTODOM

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать подчиненный ведомству Российский спортивный фонд (РСФ), чтобы распределять через него целевые отчисления от букмекерских компаний на деятельность отечественных спортивных федераций и профессиональных лиг. Об этом сообщают «Ведомости».

Действующий механизм финансирования российского спорта в министерстве назвали неэффективным.

Высшим органом управления фонда в министерстве предложили сделать наблюдательный совет, а председателем органа назначить главу ведомства Михаила Дегтярева.

Планируется, что РСФ будет финансировать российский спорт по конкурсному отбору. Так, фонд будет направлять средства на проведение спортивных детско-юношеских мероприятий, на строительство и реконструкцию спортивных объектов, а также на создание российских спортивных товаров и оборудования.

Напомним, создать государственный фонд по поддержке спорта поручил кабмину в июле президент России Владимир Путин.

Ранее Михаил Дегтярев отмечал, что на ежегодное финансирование спорта в России требуется более 1 трлн рублей, из них 60-65 млрд рублей — это федеральные ассигнования, оставшаяся часть — региональные и частные средства, включая отчисления букмекеров.

Деньги букмекеров на развитие отечественного спорта в России стали направлять с 2017 года. Для контроля за этим процессом в 2021 году была создана публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ).

Новый фонд может стать ключевым элементом дополнительной финансовой поддержки российских спортсменов и отрасли, пишут «Ведомости».

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