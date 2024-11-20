«Может быть трудно»: легенда НХЛ о погоне Овечкина за Гретцки

Известный американский хоккеист, член Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джереми Реник выразил мнение, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в этом сезоне будет тяжело побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит RG.org.

«В этом сезоне может быть трудно это сделать, но я никогда не скажу, что Алекс Овечкин никогда не сможет этого сделать. Этот парень – лучший снайпер, которого я когда-либо видел. Он лучший снайпер в истории. И если кто-то и сможет это сделать, то это будет он», — заявил он.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

Всего на счету Овечкина 15 голов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, а Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября капитан «столичных» должен пройти дополнительное обследование.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Ранее в НХЛ рассказали, как отпразднуют возможный рекорд Овечкина.