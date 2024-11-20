«Спартак» обязали обыгрывать «Локомотив» ради борьбы за медали

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко в интервью Legalbet заявил, что клубу необходимо во что бы то ни стало обыгрывать «Локомотив», чтобы сохранить шансы на попадание в призовую тройку по итогам сезона.

По его словам, в случае поражения красно-белым будет трудно отыграть девятиочковый гандикап.

«Если «Спартак» проиграет в этом матче, то его шансы на бронзу будут туманны. «Спартак» сам себе создает проблемы. Если отрыв будет девять очков, то это уже много», — заявил Деменко.

В предстоящем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

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